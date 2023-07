Sommerferien bedeuten Hochbetrieb am Flughafen Hamburg. Foto: dpa/Bodo Marks up-down up-down Wieder Chaos wegen Reisewelle? Gepäck, Wartezeiten, „Slot & Fly“ – was Sie am Hamburg Airport jetzt beachten müssen Von Yannick Kitzinger | 11.07.2023, 18:05 Uhr

In dieser Woche beginnen vielerorts die Sommerferien – und viele Norddeutsche zieht es in die Ferne. Am Hamburger Flughafen wird es voll. Wie Sie die Schlange an der Sicherheitskontrolle umgehen können – und woran Sie vor Ihrem Abflug denken müssen.