Liege mit Handtuch reservieren: Auf dieser kroatischen Insel wird das teuer Von Alexander Barklage | 05.08.2022, 12:19 Uhr

Um einen „Handtuchkrieg“ zu vermeiden, will eine Gemeinde in Kroatien jetzt harte Strafen verhängen: Touristen sollen nicht mehr an Stränden ihre Liegen reservieren.