Selbst schlechtes Wetter konnte die Feierlaune auf dem Southside-Festival 2019 nicht verderben. Trotzdem ist es wichtig, sich den Gegebenheiten anzupassen. FOTO: dpa/Christoph Schmidt Hurricane und Southside 2022 Gefahren beim Festival: Darauf solltest Du vorbereitet sein Von Patrick Kern | 14.06.2022, 15:06 Uhr

Mit dem Hurricane und dem Southside stehen am Wochenende gleich zwei bekannte deutsche Festivals an. Doch bei all dem Spaß sollte die Sicherheit nicht zu kurz kommen. Denn: Ein Festival kann auch gefährlich sein.