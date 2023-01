Wenn alles klappt, können Fluggäste schon bald mit einer neuen Airline durch Deutschland und Europa fliegen. Symbolfoto: dpa/Sören Stache up-down up-down Von 18-Jährigem gegründet Neue Konkurrenz für Lufthansa? Was „Bavarian Airlines“ anders machen will Von Patrick Kern | 16.01.2023, 21:02 Uhr

Ein 18-Jähriger will hoch hinaus: In seinem jungem Alter hat Adem Karagöz nichts Geringeres als eine eigene Fluggesellschaft gegründet. Was er anders machen will als Lufthansa und Co. – und ab wann es losgehen könnte.