Das Insel-Camp auf der Ostseeinsel Fehrmarn ist ein begehrter Platz unter Campingurlauber. FOTO: Pincamp/ADAC Höhere Kosten 2022 Europäischer Preisvergleich: Wie teuer das Campen in Mecklenburg-Vorpommern ist und | 01.04.2022, 12:42 Uhr Von Alexander Barklage dpa | 01.04.2022, 12:42 Uhr

Campingurlaub ist auch 2022 wieder voll im Trend. Doch die Preise für Übernachtungen auf den vielen Campingplätzen in Europa sind recht unterschiedlich. In welchen Ländern Europas Sie am günstigsten Campingurlaub machen können, lesen Sie hier.