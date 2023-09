Mit der Nachfrage steigt das Angebot: Immer mehr Menschen steigen beim Reisen innerhalb Europas vom Flugzeug auf die Bahn um, immer weitere Anbieter drängen auf den Markt und neue Ziele werden an das Fernzugnetz angeschlossen. 2022 reisten laut Angaben der Deutschen Bahn mehr als 21 Millionen Menschen im Zug über die Grenze.

Probleme bei Buchungen über mehrere Staatsgrenzen hinweg

Vor allem Verbindungen in direkte Nachbarländer wie Frankreich, Österreich und Belgien sind beliebt, schwieriger kann es für den Kunden hingegen werden, will man mehrere Grenzen im Zug überqueren.

Der Braunschweiger Robin Koppelmann hat als Fußballfan schon zahlreiche Reisen zu Spielen unternommen und dabei fast alle Länder Europas bereist. Meistens nutzt er für seine Reisen die Bahn. Dabei kennt er auch die Probleme.

Früher habe man alles problemlos bei den „City Night Linern“ der Deutschen Bahn (DB) buchen können, sagt Koppelmann. Ende 2016 allerdings verabschiedete sich das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen vom Nachtzugangebot.

„Oft kann man online gar nicht buchen“

Seitdem verweist die Bahn bei internationalen Reisen auf das Portal international-bahn.de, das die DB mit Anbietern wie etwa den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) oder der französischen SNCF verbinden soll. „Tatsächlich funktioniert dieses aber extrem schlecht, oft kann man online gar nicht buchen und wird an eine Hotline verwiesen“, sagt Koppelmann.

Auch funktioniere die Schnittstelle zwischen möglichen Anschlusszügen zum Nachtzug auf dem Portal „selten wirklich gut“, wie er sagt – etwa die Kombination von internationalem Fernzug mit heimischen Regionalbahnen.

Fahrpläne sind nicht aufeinander abgestimmt

Das Problem: Die einzelnen Fahrpläne der europäischen Staaten sind nicht aufeinander abgestimmt und Fahrkarten müssen häufig bei den jeweiligen nationalen Betreibern direkt gebucht werden.

Auch der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert diesen Umstand. „Was noch relativ einfach geht, ist von Hamburg nach Kopenhagen zu fahren“, sagt dessen Ehrenvorsitzender Karl-Peter Naumann im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist ein durchgehender Zug. Schlimm wird es, wenn Sie auf die Idee kommen, über die Schweiz und Frankreich nach Spanien zu fahren.“

Pro Bahn: EU braucht einheitliches Buchungsportal

Pro Bahn appelliert deswegen an die Politik: „Die EU muss einen Rahmen setzen, dass man vernünftig international fahren kann und dass dann auch die Fahrgastrechte gelten“, so Naumann. Verspätet sich ein Zug oder fällt einer aus, darf der Kunde nicht auf sich allein gestellt bleiben und auf möglichen Mehrkosten sitzen bleiben. Ebenso wie der Europäische Fahrgastverband fordert man deswegen ein europaweit einheitliches Portal, auf dem ein Ticket für die gesamte Reisestrecke gebucht werden kann.

Zwar gäbe es laut Neumann auch heute schon die Möglichkeit, internationale Bahnreisen über Reisebüros zu buchen, die sich auf darauf spezialisiert haben, etwa das Unternehmen Gleisnost in Freiburg. Und ebenso hätten Gerichte in der Vergangenheit entschieden, dass mehrere Fahrkarten als eine gelten können, sobald sie so in einem Prozess gebucht werden.

„Aber, ob das dann auch jeder Mitarbeiter der ausländischen Bahn weiß, ist eine andere Frage“, sagt der Fahrgastverband-Vertreter. Zudem könnten die Reisebüros auch immer zusätzliche Gebühren für die Buchungen verlangen.

Fahrgastverband bleibt dennoch optimistisch

„Alles Mögliche ist in der EU geregelt, aber die internationale Bahnfahrkarte nicht“, kritisiert Karl-Peter Naumann. Neben den fehlenden gesetzlichen Grundlagen nimmt er aber auch die einzelnen Bahnunternehmen in die Pflicht: „Teilweise sind sie sehr inflexibel, weil sie alle eigene Buchungssysteme haben, die oft nicht richtig kompatibel sind. Der eine macht reservierungspflichtige Züge der andere macht offene Züge.“

Doch trotz all dieser Umstände bleibt er aber zuversichtlich, dass zumindest mittelfristig eine Verbesserung für den Kunden eintreten könnte. „Die Erkenntnisse wachsen langsam“, so Naumann. Und mit der steigenden Nachfrage müsse früher oder später auch das Angebot verbessert werden.