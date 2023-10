Mallorca will noch vor Beginn der nächsten Sommersaison 2024 ein neues Tourismusgesetz einführen. Der neue Tourismusminister des Balearen-Parlaments, Jauma Bauzà, will das Dekret zügig verabschieden. Er kündigte härtere Maßnahmen gegen das „unzivilisierte Verhalten“ mancher Urlauber an.

Schon seit diesem Jahr versucht die lokale Regierung mit unterschiedlichen Maßnahmen gegen den „Sauftourismus“ auf der Insel vorzugehen. Es gab vermehrte Einlasskontrollen, Privatdetektive waren im Einsatz um Regelverstöße auf Fotos oder Videos festzuhalten.

Kein Alkohol: „Sauf“-Verbot rund um den Ballermann ausgeweitet

Um gegen sogenannte Sauftouristen und ihre öffentlichen Trinkgelage vorzugehen, wurde das bereits bestehende Alkoholverbot rund um die Ballermann-Partymeile in diesem Jahr ausgeweitet. Neu davon betroffen sind nun die Bierstraße, die Parallelstraße der Schinkenstraße (Carrer Missió des San Diego), der Carrer del Llaüt und die Meerespromenade (Carretera de s‘Arenal), wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

In diesen Zonen darf kein Alkohol auf der Straße getrunken werden. Wer sich dennoch den ein oder anderen Schluck genehmigt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 3000 Euro rechnen. In der Hauptsaison soll dort bis zum 1. Oktober vermehrt kontrolliert werden.

Es obliegt den Gemeinden, ob sie ihre Strandabschnitte rauchfrei machen. Wer trotz Verbot raucht, kann mit bis zu 2000 Euro Strafe belangt werden.

Neu ab 2024:

Die Vorschriften sollen auf der ganzen Insel gelten, nicht nur noch in bestimmten Regionen der Insel.

Außerdem sollen mehr die Touristen ins Visier genommen werden und nicht mehr nur die Geschäfte und Wirte, die den Alkohol verkaufen oder ausschenken. Strafen für Verstöße sollen erhöht werden.

Wie der englische „Daily Star“ berichtet, sollen Touristen, die stark alkoholisiert durch die Straßen laufen, künftig auf eine „schwarze Liste“ gesetzt werden können und bei zu vielen Verstößen eventuell sogar ausgewiesen werden.

Auch über eine Begrenzung des Alkoholkonsums auf sechs Getränke pro Tag in All-inklusive-Anlagen wird nachgedacht.

Kein Zigarettenqualm: Rauchverbot an immer mehr Orten Mallorcas

In Spanien soll zudem ein neues Anti-Raucher-Gesetz die Zahl der Raucher bis 2025 deutlich reduzieren. Auf Mallorca setzt die Regierung deshalb weiter auf das Rauchverbot in Café- und Restaurantterrassen, das während der Corona-Pandemie verhängt wurde.

Zudem ist das Rauchen an einigen mallorquinischen Stränden untersagt – und es werden stetig mehr. Damit soll verhindert werden, dass umweltschädliche Zigarettenstummel den Sand verschmutzen. Zudem wolle die Regierung der Baleareninsel laut „Mallorca Zeitung“ für familienfreundliche, „gesunde“ Strände sorgen.