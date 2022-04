Die Reisewelle rollt bereits an diesem Wochenende an. FOTO: imago images/Rolf Poss Stauprognose des ADAC Reiseplanung vor Ostern: Auf diesen Straßen könnte es am Wochenende voll werden Von dpa | 07.04.2022, 08:26 Uhr

Am Wochenende vor Ostern starten weitere Bundesländer in die Schulferien. Das dürfte viele Reisende auf die Autobahnen bringen. Wo wird es besonders voll? Und was ist eigentlich zu Ostern los?