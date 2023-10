Sie tragen gesteppte Jacken, lieben Geländewagen und zeigen ihren Großstadtfreunden via Instagram Fotos von luxuriösen Restaurantbesuchen und Selfies mit Rosé im Strandkorb: Über den typischen Sylt-Urlauber gibt es viele Stereotype.

In einer aktuellen Studie zum Nordsee-Tourismus ist jetzt zum zweiten Mal untersucht worden, was der durchschnittliche Urlauber auf der größten deutschen Nordseeinsel verdient, wie alt er ist – und auch wie gebildet.

Ihre Ergebnisse haben die Verantwortlichen am Donnerstag in einer Online-Präsentation vorgestellt. Herausgeber der Studie sind die Pathfinding AG in Oldenburg und Markforschungsspezialisten von Miios in Nürnberg. Neben einigen erwartbaren Ergebnissen, überraschten sie dabei auch mit neuen Erkenntnissen.

Sylt-Urlauber haben mehr Geld

Das typische Urlauberprofil sind laut der Studie eher Männer, teilte Holger Herweg, Vorstand der Pathfinding AG, mit. Der typische Sylt-Urlauber ist demnach männlich (53 Prozent gegenüber 46 Prozent Frauen), 43 Jahre alt und gebildet, verfügt also über einen Hochschulabschluss und Abitur. „Relativ junge High-Potentials reisen nach Sylt“, schreiben die Verantwortlichen in ihrer Studie.

High-Potentials sind Nachwuchskräfte, die durch besondere persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten einen höheren Wert für das Unternehmen bieten und oft ein deutlich höheres Einstiegsgehalt bekommen, weil sie für Führungspositionen relevant sind.

Lesen Sie auch: Gegen Reiche: „Letzte Generation“ beschmiert Privatjet auf Sylt mit Farbe

Das spiegelt sich auch im Netto-Einkommen wider: Im Durchschnitt verfügt der Sylt-Liebhaber laut Studie über ein eher höheres Haushaltseinkommen, als Menschen, die an anderen Orten an der deutschen Nordseeküste ihre Ferien verbringen.

Der größte Teil hat monatlich mehr als 4000 Euro netto zur Verfügung. Bei 14 Prozent der Befragten sind es 6000 Euro und mehr (Urlauber gesamt Nordsee: 12 Prozent). Egal ob Sylt oder Festland beziehungsweise andere Inseln: Laut Studie verdienen die meisten Küsten-Urlauber (40 Prozent) zwischen 2000 und 4000 Euro im Monat.

Mehr Informationen: Das ist der „Nordsee Tourismus Report“ größer als Größer als Zeichen 2023 erschien der Nordsee-Tourismus-Report der Pathfinding AG zum zweiten Mal. Dafür wurden knapp 7500 Menschen in Deutschland im Alter von 18 bis 80 Jahren befragt. Die Ergebnisse bieten sowohl der Politik als auch den touristischen Akteurinnen und Akteuren in der Region eine Datengrundlage für die strategische Zukunftsplanung. Eine Kurzversion des Nordsee-Tourismus-Reports 2023 steht auf der Website der Pathfinding AG zur Verfügung. Die Studie ist laut den Verantwortlichen die erste umfassende Erhebung über die Wünsche, Erwartungen und Erfahrungen von Nordsee-Touristen. Quelle: Pathfinding AG und MIIOS GmbH

Ihrer Lieblingsinsel sind die Urlauber loyal, rund die Hälfte kommt also seit mehreren Jahren und regelmäßig vom Festland über den Hindenburgdamm, mit dem Flugzeug oder der Fähre, sagt Herweg. Die meisten reisen demnach aus Nordrhein-Westfalen (23 Prozent), Bayern (13 Prozent), Hessen (11 Prozent) und Niedersachsen (9 Prozent) an. Ein Großteil von ihnen urlaubt laut Studie zu Zweit oder mit mindestens drei Menschen – alleine ist nur ein kleiner Teil der Befragten auf der Insel unterwegs.

Sylt-Touristen: Diese Erkenntnisse überraschen

Die Urlaubsorte an der Nordseeküste stehen für viele der Befragten für Erholung und Naturverbundenheit, Familienfreundlichkeit und Qualität. Auf Sylt rückten allerdings noch andere Faktoren in den Fokus: Auf die Frage, wofür Sylt für sie steht, waren „Exklusivität, Leidenschaft, kulinarische Genüsse und Qualität“ auf den Top 4 Plätzen.

Für Bodenständigkeit, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Nachhaltigkeit sowie Kultur und Geschichte ist die Nordseeinsel aus Sicht der Studienteilnehmer eher nicht bekannt.

Der typische Sylt-Urlauber war laut Studie des vergangenen Jahres weiblich und durchschnittlich 43 Jahre alt. Foto: Pischel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im vergangenen Jahr waren zwischen Mai und Juni 2022 mehr als 2500 Personen in Deutschland im Alter von 18 bis 80 Jahren befragt worden. Anders als in diesem Jahr, war das typische Urlauberprofil vor einem Jahr „gut situierte Paare aus Bayern, die im Urlaub nicht sparen (müssen)“, teilte Holger Herweg damals mit. Der typische Sylt-Urlauber war demnach weiblich, 43 Jahre alt und „sehr gebildet“- also Hochschulabschluss und Abitur.

Gleich geblieben ist, dass Sylt-Urlauber über ein höheres Budget verfügen, als Menschen, die an anderen Küstenorten urlauben: 923 Euro planten Menschen auf der Insel der „Schönen und Reichen“ laut Studie von 2022 für eine Woche ein. 683 Euro waren es durchschnittlich bei den anderen Urlaubern.

Auch interessant: Das erlebt ein Sylter Makler mit seinen reichen Kunden

Alles außer Sylt: Das waren die Ergebnisse für die Nordseeküste

Laut der Studie gaben rund 36 Prozent (2677 Personen) der Befragten an, seit 2021 einen mindestens dreitägigen Urlaub an der deutschen Nordseeküste gemacht zu haben oder dies bis 2025 zu planen. „Das bedeutet ein leichtes Wachstum gegenüber dem Vorjahr – trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeit“, sagt Herweg. Aber Dänemark und die Niederlande machen der deutschen Küstenregion Konkurrenz. Vor allem Dänemark zieht zahlungskräftige, jüngere Reisende an.

Das Verhältnis von Männern und Frauen ist unter den Gästen der deutschen Nordseeregion ausgewogen. Im Durchschnitt sind die Reisenden 48 Jahre alt. Etwas mehr als zwei Drittel (68 Prozent) leben in Haushalten ohne Kinder.