Im letzten Teil unserer Serie geht es auf die nordfriesische Insel Sylt.

Was ist das Besondere an Sylt?

„Am schönsten ist es morgens um 7 Uhr am Strand in Wenningstedt, dann ist es dort noch leer und ruhig“, sagt Jens Volquardsen. Der 37-Jährige betreibt in Braderup gemeinsam mit seiner Schwester einen Biobauernhof, den einzigen auf Sylt.

Das Watt vor Sylt wird besonders am Morgen immer wieder in atemberaubendes Licht getaucht.

Auf über 40 Kilometern Länge dehnt sich der Strand an der Westküste der Insel aus. Das Meer sei für ihn Ruhepol und Ausgleich zur Arbeit auf dem Hof, sagt der leidenschaftliche Surfer. „Ich liebe die schönen Wellen, die Schweinswale, Seehunde und das Meeresleuchten.“

Wer mit Volquardsen unterwegs ist, lernt einsame und neue Ecken der größten deutschen Nordseeinsel kennen. „Das Besondere an Sylt ist für mich, dass ich hier einen schönen, kultivierten Sandboden habe, den ich versuche, noch besser zu machen“, sagt der gebürtige Sylter.

Der Sylter Biobauer Jens Volquardsen (37) pflückt mit seiner Tochter Fine (4) Aronia-Beeren.

In Braderup wachsen Gurken, Tomaten, Salat und Erdbeeren. Jetzt sind die Aronia-Beeren reif, die mit ihren vielen Antioxidantien als Wunderbeere gelten: „Wer möchte, kann vorbeikommen und sich welche pflücken“, so Volquardsen.

Die schönsten Sehenswürdigkeiten auf Sylt

Vielfältig sind die Strände auf Sylt, die sich von Hörnum im Inselsüden bis nach List im Norden erstrecken – darunter auch viele FKK-Strände. Von der Uwe-Düne in Kampen hat man einen fantastischen Blick bis zur Nordsee. Hier befindet sich auch das Rote Kliff, das besonders zum Sonnenuntergang toll leuchtet; der Sonnenaufgang hingegen lohnt sich am Ellenbogen in List. Im Inselnorden liegt auch die in Deutschland einmalige Wanderdüne.

Blick von der Uwe Düne auf Sylt: Die Düne ist mit ihren 52,5 Metern die höchste Erhebung auf Sylt und bietet einen famosen Blick über die Dünen bis auf die Nordsee.

Auf der Wattseite erstreckt sich in Braderup bis nach Kampen eine der größten Heideflächen in Schleswig-Holstein – und außerdem das Weiße Kliff sowie das Schiffswrack des ehemals Dreimastschoners „Mariann“. Grün schimmert hingegen das Morsum-Kliff im äußersten Inselosten.

Eine Wanderung auf Sylt durch die Braderuper Heide bis nach Kampen lohnt sich zu jeder Jahreszeit, ist aber besonders toll, wenn die Heide lila blüht. Das Naturschutzgebiet erstreckt sich über Kampen und Wenningstedt-Braderup.

Das Sylt Museum in Keitum wurde nicht erst 2022 durch die Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekannt – hier im alten Kapitänsdorf steht auch das „Altfriesische Haus seit 1640“, ein Museum, sowie die berühmte St. Severin-Kirche mit ihrem Friedhof.

Das Morsum-Kliff auf Sylt ist eine Kliffküste, die sich etwa zwischen dem Hindenburgdamm Morsum über rund 2000 Meter erstreckt. Es ist Naturschutzgebiet und Nationaler Geotop.

Sehenswert sind zudem das Steinzeitgrab Denghoog in Wenningstedt und der Naturpfad Vogelkoje in Kampen mit seinem verwunschenen Urwald.

Direkt am Sylter Watt, rund zwei Kilometer von Kampen entfernt, liegt die Vogelkoje: Ein Rundweg führt Besucher durch einen Auenwald über die Kojenhäuser am Deich und einem Teich entlang.

Zu den Sehenswürdigkeiten auf Sylt zählen auch die fünf Leuchttürme, je zwei in Kampen und List sowie einer in Hörnum; und die alten Friesenhäuser – besonders in Keitum und Braderup.

Auf Sylt ist besonders Kampen geprägt von Reetdachhäusern.

Was bietet Sylt für die Freizeit?

Wer sich gern draußen bewegt, ist auf Sylt richtig: Fans von Strand-Spaziergängen, Wattwanderer, Reiter, Radfahrer sowie natürlich Surfer kommen hier auf ihre Kosten. Golfer können zwischen vier Golfplätzen wählen.

Der Windsurfcup auf Sylt lockt zahlreiche Besucher an den Strand vor Westerland.

Hinzu kommen Veranstaltungen wie der Surfcup, (Beach-)Polo Turniere; die Harley-Days; Konzerte wie Kampen-Jazz, Sylt Open Air, Syltfähre Music-Night und das Kammermusikfest Sylt; oder auch das Verdensballett, der Kampener Literatur- und Kultursommer, das Winzerfest sowie White Dinner und Dorf- und Hafenfeste.

Insider-Tipp auf Sylt: In seinem Café-Curve in Braderup verkauft David Behrens neben Kaffee auch Kaltgetränke und kleine Speisen – nebenan ist die Ledermanufaktur.

Bootstouren werden zu den Seehundbänken und zu den Nachbarinseln Amrum und Föhr angeboten. Auch Restaurants, Bars und Cafés gibt es auf Sylt viele, darunter preiswerte Strandlokale und Pizzerien sowie Sterne-Restaurants.

Zahlreiche Menschen zieht es jedes Jahr an die Sylter Strände, wie hier in Westerland. Für Sicherheit sorgen die Rettungsschwimmer im abgesteckten „Badefeld" am Strand.

Ist Sylt was für Familien?

Auf Sylt gibt es zahlreiche Aktivitäten für Kinder jeden Alters: Zu den Highlights zählen der Sagenwald zwischen Kampen und Wenningstedt-Braderup, der Tierpark in Tinnum mit Kängurus und Eseln, das 360-Grad-Kino im „Erlebniszentrum Naturgewalten“ in List, eine Indoor-Halle – mit Trampolin, Fußball und Klettern – in Wenningstedt, große Trampolins am Strand in Wenningstedt und Hörnum, Minigolf in Wenningstedt sowie das Sylt-Aquarium.

Hinzu kommen viele Spielplätze, die oft mehr bieten, als nur Rutsche und Schaukel.

Spielplätze auf Sylt: An der Promenade in Westerland können Kinder mit Blick auf die Nordsee klettern.

Wie teuer ist Sylt?

Die Anreise vom Festland nach Sylt kostet unterschiedlich viel. Mit dem Personenzug geht es über den Hindenburgdamm auf die Insel. Wer sein Auto mitnehmen möchte, zahlt für eine Autozug-Strecke ab Niebüll je nach Anbieter (RDC und DB) und Saison durchschnittlich mindestens 45 Euro pro Fahrt. Den Sparpreis gibt es (bei rechtzeitiger Buchung) auch ab 19,90 Euro.

Wer auf Sylt an den Strand gehen möchte, muss Kurtaxe zahlen. Im Sommer sind das 3,70 Euro pro Tag und Person – im Winter (ab dem 1. November) 1,85 Euro.

Die Fähre von der dänischen Nachbarinsel Röm kostet für Auto inklusive Insassen 95,90 Euro für Hin- und Rückfahrt. Die Preise für Flüge nach Sylt kosten je nach Destination unterschiedlich viel. Die Kurtaxe kostet in der Hauptsaison 3,70 Euro pro Tag und Person. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind von der Gebühr befreit.

Wer auf Sylt ein Bier am Tresen trinken möchte, findet dafür zahlreiche Kneipen – besonders in Westerland.

Die Preise in den Restaurants und Bars auf Sylt können hoch sein. Es gibt aber auch gemütliche Eckkneipen mit frisch gezapftem Bier zu angemessenen Preisen.

Was erwartet Senioren auf Sylt?

Es gibt Yogakurse für Senioren (auch am Strand); Inselrundfahrten im Bus; Kutschfahrten; Schwimmbäder; mehrere E-Bike-Verleihe sowie Konzerte – unter anderem in der Musikmuschel in Westerland.

Menschen auf Sylt, die nicht so viele Treppen oder Steigungen laufen können, finden auf Sylt zahlreiche barrierefreie Strandaufgänge –mit Rampen und kurzen Wegen zum Meer.

Einige Strände auf Sylt sind zudem barrierefrei, außerdem sind die Shopping-Wege in der Fußgängerzone in Westerland kurz und es gibt mit Bänken und Eisdielen zahlreiche Rastmöglichkeiten.

Fazit

Nach Sylt führen viele Wege: Familien mit Kindern können entspannte Tage auf Sylt verleben, denn auch bei Regen gibt es zahlreiche Indoor-Angebote. Aktivurlauber kommen genauso auf ihre Kosten wie auch Senioren. Plätze im Restaurant sollten Sylt-Urlauber vorab reservieren, denn diese sind oft ausgebucht.

Grafik: Birgit Brockschmidt

Wer Entspannung mag, sollte im Sommer die großen Einkaufsstraßen in Westerland sowie den Hauptstrand meiden. Abseits der beliebten Strand-Aufgänge finden Erholungssuchende auch in der Hochsaison immer ein ruhiges Plätzchen. Sparfüchse sollten eher selber kochen und im Voraus eine Unterkunft buchen.

