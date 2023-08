Wegen „technischer Probleme“ hat die britische Luftraumüberwachung vor Flugverspätungen gewarnt. Sie habe „zur Gewährleistung der Sicherheit Verkehrsflussbeschränkungen eingeführt“, teilte die Behörde National Air Traffic Services am Montagmittag der BBC zufolge mit. Es werde daran gearbeitet, den Fehler zu finden und zu beheben. Weitere Angaben zu Dauer und Auswirkungen gab es zunächst nicht.

Der Flughafen Gatwick südlich von London betonte, es gebe Verspätungen, Flugstreichungen seien „wahrscheinlich“. Vom Airport in Liverpool hieß es, das Gepäck werde in die Maschinen geladen, manche Abflüge verzögerten sich aber. Der größte britische Flughafen London-Heathrow forderte Passagiere auf, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Stand zu informieren. In Folge der Probleme in Großbritannien kam es auch zu Verzögerungen in Irland.

Die „BBC“ berichtet weiter von Reporterkollegen aus Budapest und Spanien, die derzeit Schwierigkeiten haben, nach Großbritannien zu fliegen. So unter anderem Sportmoderatorin Gabby Logan: „Nach drei Wochen weg von zu Hause bin ich nur Stunden davon entfernt, meine Familie zu umarmen. Und jetzt wurde mir gesagt, dass der Luftraum in Großbritannien gesperrt ist. Wir könnten hier für 12 Stunden sein.“

Der Flughafen London Gatwick teilte auf der Plattform X mit, dass Verspätungen bereits zu sehen und Flugausfälle wahrscheinlich seien.

Zuvor hatte auch schon die schottische Fluggesellschaft Loganair auf der Plattform X darüber berichtet, dass es einen netzwerkweiten Ausfall der Computersysteme gegeben habe und dies zu Verspätungen führen könne.