Pünktlich vor den Feiertagen bringt Sony ein neues Modell seiner Playstation 5 auf den Markt. Ab November 2023 wird die Slim-Variante in den USA verkauft. Für Deutschland gibt es derzeit noch kein konkretes Datum. In der Ankündigung des Unternehmens heißt es lediglich, dass andere Länder in den kommenden Monaten folgen würden.

Slim-Modell mit etwas mehr Speicherplatz

Die neue Version ist 30 Prozent kleiner und wiegt bis zu einem Viertel weniger als das Standardmodell. Dafür wurde der interne Speicher vergrößert. Statt 825 GB – wovon 667 GB nach Abzug der Systemdaten nutzbar sind – hat die neue Variante nun 1 TB Kapazität. Es gibt also zumindest etwas mehr Platz für Spiele.

Ebenfalls neu ist, dass die Digital Edition mit einem Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk erweitert werden kann. Der Preis für die Erweiterung: rund 120 Euro.

Preis für neue Variante bleibt hoch

Der empfohlene Verkaufspreis fürs neue Modell wird leider nicht kleiner. In Europa soll die Konsole für 549,99 Euro mit Laufwerk bzw. für 449,99 Euro als Digital Edition erhältlich sein.

Ob die genannten Änderungen einen Kauf zum gleichen Preis rechtfertigen, wird sich zeigen. Sony kündigte aber bereits an, dass das bisherige Modell schrittweise vom Markt verschwinden soll und künftig nur noch die Slim-Variante erhältlich sein wird.