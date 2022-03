Dabei gilt besonders zu beachten, dass Narzissen während ihrer Blüte viel Wasser benötigen, so das „ Gartenjournal “. Die Blumen sollten also regelmäßig gegossen werden. Achtung: Staunässe unbedingt vermeiden. Das gelingt etwa durch Löcher im Boden des Blumentopfes, durch die überschüssiges Wasser abfließen kann.

Auch auf den Standort kommt es an: Narzissen haben es gerne hell und kühl. Das gilt vor allem, wenn man den Topf in der Wohnung stehen haben möchte. Zur Blütezeit sind 10 bis 15 Grad ideal. Im Haus bieten sich etwa die Fensterbank im Flur oder in der Küche als Standort an. Dünger benötigen die Blumen nach der Blütezeit im Mai, sowie einen Monat vor der Blüte im Januar.

Narzissen umsetzen: So kommen sie im nächsten Jahr wieder

Sind die Osterglocken im Mai verblüht, muss man sie nicht entsorgen. Wer lange etwas von seinen Narzissen haben möchte, kann die Blumen zum Beispiel draußen ins Beet umsetzen.

Nach der Blüte sollte man zunächst schnellstmöglich die vertrockneten Blüten abschneiden. So verhindert man laut „ Mein schöner Garten“, dass sich Samenkapseln bilden. Das schwäche die Blume und verkürze ihre Lebensdauer. Aus den Blättern zieht sich die Zwiebel noch Nährstoffe. Sie sollte man daher erst entfernen, wenn sie ganz vergilbt sind.

Narzissenzwiebeln kann man einfach wieder einpflanzen.

Ab Juni kann man die Narzissen ins Beet umsetzen. Dazu die Zwiebel ausgraben und auf faulige Stellen untersuchen. Für das Einpflanzen im Beet empfiehlt das Portal „ Gartentipps.com“, einen sonnigen Ort zu wählen. Als Faustregel für die Tiefe des Pflanzlochs gilt: Das Loch sollte zwei Mal so tief sein, wie die Zwiebel der Narzisse hoch ist. Zum Schluss gießt man die gepflanzte Zwiebel am besten großzügig an.

Narzissen vermehren: Wann Sie Tochterzwiebeln abtrennen sollten

Die neu gepflanzte Narzisse kann jetzt über viele Jahre blühen. Fällt die Blüte nach einiger Zeit weniger üppig aus und die Osterglocke wird blühfaul, kann es an der Zeit sein, Tochterzwiebeln von der Mutterzwiebel zu trennen. Denn: Die um die Hauptzwiebel wachsenden kleineren Zwiebeln hemmen auf Dauer die Blühkraft der Blume.