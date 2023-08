Muss der Vermieter einen Nachmieter akzeptieren? Kann die Tierhaltung bei Mietern grundsätzlich verboten werden? Antworten auf Fragen rund um das Mietrecht gaben die Experten des DMB Mieterbundes, Rechtsanwalt Matthias Marx und Petra Hentschel, sowie von Haus & Grund die Rechtsanwälte Lutz Heinecke und Leon Fritz. Hier eine Zusammenfassung der Fragen und Antworten:

Fragen von Mietern

Ich habe meine Wohnung gekündigt und möchte gerne noch vor Ablauf der dreimonatigen Kündigungsfrist aus dem Vertrag ausscheiden, um doppelte Miete zu sparen. Muss der Vermieter einen Nachmieter akzeptieren?

Nein. Sie können zwar einen Nachmieter vorschlagen, der Vermieter muss mit diesem jedoch keinen Mietvertrag abschließen. Einen Anspruch auf eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses gibt es nicht. Einzige Ausnahme: Im Mietvertrag wurde eindeutig festgehalten, dass der Vermieter einen geeigneten Nachmieter akzeptieren muss. Dies ist jedoch äußerst selten.

Mein Sohn besucht mich täglich und unterstützt mich etwas im Haushalt. Darf mein Vermieter die Besuche verbieten?

Nein. Mieter dürfen in ihrer Wohnung so oft und so viel Besuch empfangen, wie sie wollen. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn der Besucher den Hausfrieden stört, also zum Beispiel andere Bewohner beleidigt oder ruhestörenden Lärm verursacht. In diesem Fall können Vermieter unter Umständen ein Hausverbot verhängen, sodass der Besucher das Mehrfamilienhaus nicht mehr betreten darf.

Seit es wieder wärmer ist, grillen die Mieter unter meiner Wohnung jedes Wochenende mit einem Elektrogrill auf dem Balkon. Der Rauch und der Geruch nach verbranntem Fleisch ziehen dann direkt in meine Wohnung, sodass ich die Fenster schließen muss. Muss ich diese Geruchsbelästigung hinnehmen?

Es kommt darauf an. Wie die Mieter ihren Balkon nutzen dürfen, ergibt sich vorrangig aus dem Mietvertrag und der Hausordnung. Ist dort ein Grillverbot für Balkon und Terrasse vorgesehen, müssen sich die Mieter daran halten. Findet sich im Mietvertrag oder der Hausordnung hingegen keine Regelung, gehört das Grillen auf einem Elektrogrill auf dem Balkon grundsätzlich zur erlaubten Nutzung. Allerdings gilt, ähnlich wie beim Rauchen, das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Im Einzelfall können Mieter eine Beschränkung nach Zeitraum und Häufigkeit des Grillens verlangen, wenn von dem Grill erhebliche Beeinträchtigungen durch Qualm und Gerüche ausgehen.

Ich möchte die Rechnungsbelege für die Betriebskostenabrechnung einsehen. Mein Vermieter sitzt allerdings in Berlin und möchte die Belegeinsicht in seinen Büroräumen in Berlin durchführen. Alternativ würde er mir Kopien zusenden, verlangt jedoch pro Rechnungskopie einen Betrag von 0,50 Euro von mir. Kann er das verlangen?

Grundsätzlich hat der Mieter nur einen Anspruch auf Einsichtnahme in die Originalbelege. Einen Anspruch auf Übersendung von Belegkopien gibt es nur in Ausnahmefällen. Ein solcher Ausnahmefall ist jedoch gegeben, wenn der Ort der Einsichtnahme nicht in der Gemeinde des Mietobjektes oder in der Nachbargemeinde liegt. Generell muss dem Mieter eine solche Fahrt zuzumuten sein. Liegt, wie in diesem Fall, der Firmensitz und damit der Ort der Einsichtnahme mehr als 200 Kilometer entfernt, kann der Mieter die Übersendung von Belegkopien verlangen. Als angemessen sieht das AG Schwerin in einem Beschluss vom 15. Juni 2023 (AZ 14 C 109/23) einen Betrag von 0,25 Euro pro Kopie an.

Ich lebe in einer Wohnung auf dem Dorf. Mein Vermieter hat mir nun ein Mieterhöhungsverlangen zugesandt und beruft sich dabei auf den Mietspiegel von Schwerin. Ist das Mieterhöhungsverlangen rechtens?

Nein. Der qualifizierte Mietspiegel für die Stadt Schwerin gilt auch nur für die Stadt Schwerin, nicht jedoch für umliegende Dörfer und Gemeinden. Ihr Vermieter müsste sich daher, sollte er die Miete erhöhen wollen, ein anderes Begründungsmittel heranziehen wie zum Beispiel drei Vergleichswohnungen. Achtung: Auskünfte von Immobiliensuchmaschinen aus dem Internet, welche eine vermeintliche ortsübliche Vergleichsmiete angeben, sind nicht geeignet, um eine Mieterhöhung zu begründen.

Meine Vermieterin verlangt von mir, Schönheitsreparaturen durchzuführen. Welche Reparaturen umfasst das?

Unter Schönheitsreparaturen versteht man das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden und der Heizkörper einschließlich der Heizrohre, der Innentüren, Fenster sowie der Außentüren von Innen. Verlangt eine Klausel im Mietvertrag mehr von den Mietern, ist sie unwirksam. Fehlt eine Klausel zu Schönheitsreparaturen in Ihrem Mietvertrag, müssen Sie auch keine entsprechenden Renovierungen vornehmen.

Fragen von Vermietern

Kann die Tierhaltung in der Wohnung oder dem Haus grundsätzlich vom Vermieter verboten werden?

Es finden sich vermehrt Mietverträge, in denen Tierhaltung generell ausgeschlossen ist. Eine solche Klausel ist unwirksam. Zulässig ist aber die vertragliche Regelung eines sogenannten Erlaubnisvorbehaltes für die Tierhaltung von Katzen, Hunden etc. Das heißt, der Vermieter muss um Erlaubnis gefragt werden und kann nach pflichtgemäßem Ermessen über die Tierhaltung entscheiden. Ausgenommen von diesem Vorbehalt muss aber die Kleintierhaltung (Kanarienvogel, Hamster und Ähnliches) sein. Die Kleintierhaltung ist erlaubnisfrei stets möglich.

Eine Mieterin möchte die Wartungskosten, die ich in meine Betriebskostenabrechnung aufgenommen habe, nicht bezahlen. Darf Sie das?

Es kommt darauf an! Wartungskosten können nämlich sowohl Instandsetzungskosten als auch wiederkehrende Kosten aus vorbeugenden Maßnahmen, zum Beispiel zur Betriebssicherheit, sein. Stellen Sie also im Einzelfall die Frage, ob die „Wartung“ der Beseitigung bestimmter Mängel dient – dann wäre sie nicht umlagefähig –, oder regelmäßig in gewissen Abständen, unabhängig eines Mangels, der Betriebsbereitschaft und -sicherheit. Diese Kosten, wie zum Beispiel für die Wartung von Gasgeräten oder des Feuerlöschers, sind umlagefähig.

Der Mieter hat, obwohl wir im Mietvertrag eine Kaution in Höhe von drei Nettokaltmieten vereinbart haben, zum Mietbeginn nur eine Nettokaltmiete auf das Kautionskonto überwiesen und meint, er könne den Rest in zwei weiteren monatlichen Raten bezahlen. Stimmt das?

Der Mieter hat recht. Gemäß Paragraf 551 Absatz 2 BGB ist der Mieter berechtigt, die Kaution in drei gleichen monatlichen Teilzahlungen zu leisten.

Die nunmehr Ex-Freundin meines Mieters ist ausgezogen. Nun möchte er, dass ein mir unbekannter Freund in eines der Zimmer der Wohnung zieht und mit diesem einen Untermietvertrag schließen. Ich habe im Mietvertrag die Untervermietung grundsätzlich ausgeschlossen, da ich keine ständigen Wechsel in den Wohnungen möchte. Der Mieter behauptet nun aber, dass die Klausel unwirksam ist und ich, wenn überhaupt, nur um Erlaubnis gefragt werden müsste. Die Erlaubnis, sagt er, muss ich erteilen. Das darf doch nicht sein!

Da könnte der Mieter aber recht behalten. Bei Wohnraummietverhältnissen ist der Vermieter unter den Voraussetzungen des Paragrafen 553 BGB verpflichtet, die Erlaubnis zur Untervermietung eines Teils der Wohnräume zu erteilen. Von einem „Teil“ des Wohnraumes kann aber nur dann gesprochen werden, wenn Ihrem (Haupt-)Mieter wenigstens die Hälfte des Wohnraums zur Eigennutzung verbleibt. Der Mieter muss Ihnen aber den Untermietinteressenten namentlich benennen und das Geburtsdatum, die letzte Anschrift sowie eventuell die ausgeübte Tätigkeit mitteilen, damit Sie prüfen können, ob Ihrerseits Ausschlussgründe gegen das Untermietverhältnis in Betracht kommen. Ausschlussgründe können personenbezogen sein, wenn Sie begründet davon ausgehen dürfen, dass beispielsweise der Hausfrieden bei dessen Einzug gestört würde, aber auch sachbezogen, wenn aufgrund der Größe der Wohnung beispielsweise eine Überbelegung zu befürchten ist.