Knapp 60 Menschen wohnen in Kalkriese, das zu Bramsche in Niedersachsen gehört, zwischen Wald, See und Herminenhof in Tiny Houses, Wohnwagen und Mobilheimen. Tanja Krüger öffnet die Tür ihres schnuckeligen Holzhäuschens – von innen ist es so hübsch wie von außen.

Vor einem dramatischen Meeresbild erzählt sie am Esstisch, was ihr Chef in der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) angesichts ihrer neuen Adresse gesagt hat: „Aber Du hast doch Arbeit.“

Darum lebt Tanja Krüger auf dem Campingplatz

Hat sie. Sogar eine gute Stelle als Fachkraft mit ordentlichem Verdienst, erzählt die 53-Jährige. Warum also wohnt sie auf dem Campingplatz? „Ich bin da familiär vorgeprägt“, lacht Krüger. Früher campte die Familie an der Thülsfelder Talsperre, ihr Opa habe im Sommer sogar im eigenen Garten Wohnwagen-Urlaub gemacht. „Das prägt.“

Lebensqualität in überschaubarem Rahmen: ein Haus auf dem Campingplatz Waldwinkel in Bramsche.

Dann habe sie in einer schönen Drei-Zimmer-Wohnung in Bramsche gewohnt. Das Kind war groß. Kein Mann mehr da.

„Ich wollte ein Plätzchen im Grünen und kam auf dem Weg zur Arbeit immer hier am Campingplatz vorbei.“ Tanja Krüger

Das war der eine Grund für ihren Umzug. Der zweite: „Ich habe mich im Laden in einen Wohnwagen verliebt. So ging das los vor 14 Jahren.“

Inzwischen könne sie sich kaum noch vorstellen, in eine Wohnung zu ziehen, zu groß sei ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Umso mehr, als ihre Rente später nicht allzu hoch ausfallen werde. „Ich werde eine ärmere Rentnerin“, stellt Krüger sachlich fest.

Den ersten Härtetest von zwei Wintern ohne Holzhütte und bei minus 20 Grad stand sie durch. Dann konnte sie sich von der Mietersparnis ihre hochwertige 20-Quadratmeter-Hütte bauen. In dem Glauben, hier dauerhaft wohnen zu dürfen. „Ich habe mich auf die Verträge verlassen und bei der Stadt Bramsche auch meinen ersten Wohnsitz hier angemeldet. Das war kein Problem.“

Dauerbewohner auf dem Campingplatz in Sorge

Also alles rosarot im Camping-Bullerbü? Im Gegenteil. Die 60 Dauerbewohner leben innerlich seit fünf Jahren auf gepackten Koffern. Da zeigte sich die Stadt Bramsche überrascht von ihren Dauerbürgern auf dem Campingplatz Waldwinkel und erklärte das Wohnen für illegal. Brandschutz und Kanalisation seien dafür nicht ausgerichtet. Seitdem leben die Waldwinkler mit der Angst, ihre Häuschen aufgeben zu müssen und in eine ungewisse Zukunft abzurutschen.

Neue Regelungen gibt es noch nicht. Ein Bebauungsplan für den Campingplatz Waldwinkel sei derzeit in Planung, teilt Baudirektor Christian Müller auf Anfrage unserer Redaktion mit. Aktuell liefen dazu unter anderem intensive Voruntersuchungen zur Abwasserentsorgung. Die Stadt Bramsche sei weiterhin bemüht, mit den Bewohnern eine einvernehmliche Lösung zu finden.

„Mit einzelnen ist die Stadtverwaltung immer wieder in Gesprächen“, so Müller. Eine zentrale Informationsveranstaltung soll es geben, sobald das laufende Verfahren zum Bebauungsplan abgeschlossen ist und alle Rahmenbedingungen geklärt sind.

„Es ist kein gutes Gefühl, so geduldet zu sein“, sagt Tanja Krüger. Aus Angst will sie in ihre Hütte nicht mehr viel Geld stecken, nur in den 15 Quadratmeter großen und mobilen Wohnwagen. „Der ist wie ein Apartment, das geht notfalls auch ohne Hütte.“

Bau von Tiny House

„Wer hier hinzieht, hat sich bewusst und verantwortungsvoll dafür entschieden“, ist Christian Conrad überzeugt. „So blöd wäre keiner, sein gesamtes Hab und Gut in den Sand zu setzen.“ Er habe sich vor dem Bau seines Tiny Houses auch zuerst erkundigt, ob das Wohnen auf dem Platz erlaubt sei und die Infrastruktur passe. „Es gibt eine abgenommene Schilfkläranlage, die noch Laufzeit hat und für über 200 Wohneinheiten ausgelegt ist“, wundert er sich über die Stadt, die eine fehlende Kanalisation bemängelt. Trockene Koniferen hätten die Bewohner zum Schutz vor Bränden inzwischen längst gerodet.

Die Innenstadt von Bramsche ist nicht weit weg und doch ist der Waldwinkel eine Welt für sich.

Für Conrad ist sein 40 Quadratmeter kleines, selbst geplantes Holzhaus ein Lebensentwurf – und die Erfüllung seines Traums von Gemeinschaft und Natur. „Manchmal fühle ich mich wie ein Gutsherr“, sagt der 56-Jährige und schaut über die Campingplatz-Grenze weit ins Land nach Westen, wo sich im Tal die Silhouette von Bramsche abzeichnet.

Nah an der Natur – und den Nachbarn

Dabei sind die eigenen Latifundien, die Conrad abschreiten kann, einigermaßen überschaubar: eine 300 Quadratmeter große Doppelparzelle. Doch der Übergang in die Natur ist fließend – so wie die Übergänge zwischen den Gesellschaftsschichten im Waldwinkel.

Christian Conrad hat sich bewusst für ein Leben auf 40 Quadratmetern entschieden.

„Sie haben hier alles: Lehrer an der Waldorfschule Evinghausen und Menschen, die Sozialhilfe beziehen, Krankenschwestern, Handwerker, Kleinunternehmer und viele Rentner.“ Conrad selbst ist pädagogischer Mitarbeiter und Integrationshelfer an der Waldorfschule, die mit dem Fahrrad gleich um die Ecke liegt, und sagt: „Vielen dieser Menschen wäre ich normalerweise nicht begegnet. Das ist eine Bereicherung.“

Warum er auf den Campingplatz zog? So freundlich-entspannt wie sein gemütliches Holzhaus voller Bücher, Instrumente und Reiseandenken ist Conrads Antwort:

„Lebensqualität bemisst sich nicht nach Quadratmetern.“ Christian Conrad

Er muss es wissen, zog er doch vom klassischen 130-Quadratmeter-Einfamilienhaus mit Garage in Bramsche-Ueffeln in ein Häuschen, das aus Wohnzimmer, Mini-Bad und Zwergen-Küche besteht. Die Fenster sind aus zweiter Hand. Auf der Empore gibt es ein kleines Schlafzimmer, als Geländer dienen drei alte Stuhllehnen. Nachhaltig. Schlicht. Schön. Frau Schmitz, die Katze, döst im Sessel, während Conrad auf einem Holztisch Milchkaffee serviert.

Weniger Ressourcen verbrauchen: Mit diesem Ziel sind viele Waldwinkel-Besucher auf den Campingplatz gezogen.

Mit dem Erlös seines Hausverkaufs ließ Conrad drei Tiny Houses bauen, auch eines für ihn und eines für seine inzwischen verstorbene Mutter. Nachhaltig und ökologisch möchte er leben, weniger Ressourcen verbrauchen. Doch die Ungewissheit, ob das Wohnen auf dem Platz Bestand hat, treibt nicht nur ihn um: „Meine Mutter fragte mich fast täglich: Müssen wir hier weg?“

Teil einer weltweiten Bewegung

Er empfindet die selbst gewählte Abgeschiedenheit im „Auenland“ mit Schafen und Steinkauz-Nistkasten als Gewinn: „Ich brauche nicht so viel Raum, und das geht vielen Menschen hier so.“ Damit sieht sich Conrad als Teil einer weltweiten Bewegung. „Immer verdienen die Gleichen mit Wohnen“, findet er. Ohne Partner und zwei Verdiener sei Wohnen heute kaum noch zu bezahlen. Erst recht im Alter. Dazu komme die Alterseinsamkeit. Das müsse sich ändern.

Überfluss - zumindest an Deko - lässt sich auch auf kleinem Raum unterbringen.

Zu romantische Vorstellungen sollte man sich vom Leben auf dem Campingplatz allerdings nicht machen. Wenn im November die Nebelschwaden tagelang über dem Hügel hängen und das Haus morgens eiskalt ist, weil Conrad erst Säcke voller Holzpellets heranschleppen und den Ofen anfeuern muss, kriegt die Urlaubsatmosphäre kleine Risse.

Und klar, man könne sich hier auch gut auf den Zwirn gehen, sagt Conrad, denn sich auf dem Weg zu den Müllcontainern oder zur Campingplatz-Schranke aus dem Weg gehen? Keine Chance. Man kommt sich nahe. Was das bewirkt? „Ich habe im Waldwinkel gelernt, offen zu sein und toleranter.“

Innerer Reichtum statt Besitz

Der innere Reichtum, den Christian Conrad durch sein Leben auf kleinem Raum spürt, hat mit dem Inhalt seines Portemonnaie nichts zu tun. Knapp 1000 Euro netto verdiene er, erzählt der Pädagoge offen. Damit liegt er unter der Armutsgrenze.

„Für mich reicht das. Und als arm empfinde ich mich überhaupt nicht.“ Christian Conrad

Das Auto, das er noch gelegentlich fährt, werde sein letztes sein. Die Last durch zu viel Besitz – mein Riesenhaus, mein Luxus-Urlaub, mein teures Hobby – kenne er nicht. „So geht es vielen.“ Mehr noch: „Weil sie hier wohnen, müssen sie dem Staat nicht auf der Tasche liegen.“

Gemeinschaftsgefühl und gegenseitige Hilfe

„Willkommen in meinem Paradies“: So empfängt Ute ihre Gäste. Klein, mit blitzblauen Augen und einem warmen Lächeln – und mit Uddi, dem lammfrommen Hund, der auf Utes resolutes „Nein“ prompt an der Kante zwischen Küche und Wohnzimmer kehrtmacht. „Ins Wohnzimmer darf er nicht.“ Die 66-Jährige war lange verheiratet, hat vier Kinder großgezogen. Als die Ehe in die Brüche ging, konnte sie den großen Hof alleine nicht halten. Eine kleine Wohnung zu finden: schwierig. Erst recht mit Hund und Katze.

Die Tiny Houses haben hübsche und liebevoll gehegte Gärten.

Dann war sie spazieren. „Ich kannte den Platz und den See daneben gar nicht. Beides gefiel mir sehr gut, die Atmosphäre und die Natur.“ Ute fragte, ob ein Wohnwagen frei sei, „dann war es dieser hier“. Dieser hier ist jetzt ihre Küche, die sich vor 16 Jahren und bei Tageslicht als echte Rumpelbude entpuppte. Ihr Sohn, ein Zimmermannsmeister, und Freunde halfen und vergrößerten das Häuschen. Heute ist alles picobello.

„Ich bin hier zur Ruhe gekommen“, sagt die Frau, die für ein Leben in einer Mietwohnung Grundsicherung beantragen müsste, wie sie sagt.

„Der Waldwinkel ist meine Heimat und meine zweite Familie.“ Ute

Eine Familie, die auf sich achtet und sich hilft. „Wenn einer krank ist, kaufen die anderen ein und putzen durch die Wohnung. Fährt jemand in Urlaub, nehme ich den Hund.“ Dieses Gemeinschaftsgefühl liebt sie. Auch ihre Freiheit will sie nicht mehr missen: „Es ist ein Traum, hier leben zu dürfen.“ Müsse sie ihr Mobilhaus verlassen, gehe sie lieber unter die Brücke als in eine Mietwohnung.

Verkauf von 160-Quadrameter-Haus

Nachbar Alex Thiele hat ein großes Haus im Norden – noch. Im Waldwinkel wohnt er mit seiner Frau in einem Mobilheim samt Wohnanhänger, das von innen überraschend großzügig wirkt – und mit allem ausgestattet ist, was man Zuhause braucht. Vieles hat der Werksfahrer selbst gebaut, gerade zimmert er einen Holzzaun aus Lärche, „damit der Hund nicht ausbüxt“. In der Küche hat er eine Extra-Arbeitsplatte zum Ausklappen angebracht: „Da macht meine Frau immer den Hackbraten.“

Kunst auf kleinem Raum und Freiheit in der Gestaltung: So viel Autonomie gibt es sonst kaum für verhältnismäßig wenig Geld.

Geldnot sei es nicht, die ihn und seine Frau dazu bringe, das 160-Quadratmeter-Haus zu verkaufen. „Wir haben beide gute Jobs und ich verdiene sehr gutes Geld.“ Doch Haus und Garten mit allem Besitz zu unterhalten, empfindet Alex Thiele inzwischen als Last.

„Das alles macht so viel Arbeit. Man putzt, hat jeden Tag im Garten zu tun. Irgendwann will man das einfach nicht mehr.“ Axel Thiele

Was er jetzt will, sind 39 Quadratmeter – mehr nicht: „Man braucht nicht so viel.“ Was er dafür bekommt? Mehr Natur, ein gutes Umfeld, weniger Stress, findet Thiele – und sieht sehr zufrieden aus.