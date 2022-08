FOTO: Caroline Bothe Neues Angebot in Rostock Menschen mit Demenz finden in diesem Garten ihre Erinnerungen wieder Von Caroline Bothe | 12.08.2022, 14:50 Uhr

In diesem Aktivgarten im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt finden demente Menschen Lebensfreude, können eigenständig Gärtnern, erinnern sich plötzlich an längst Vergessenes in ihrer Kindheit. Was das Projekt besonders macht, und wie es im Winter weitergehen soll, haben wir uns angesehen.