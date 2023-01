Im Stück „Alte Liebe rostet nicht“ spielen Angela Schlabinger und Steffen Schreier. Foto: Dorit Gätjen up-down up-down Warnemünde Konzert mit Ola van Sander und Theater in der Kleinen Komödie Von Maria Pistor | 12.01.2023, 18:22 Uhr

Gleich zwei spannende Angebote finden in Warnemünde am Wochenende statt. Am Freitag lädt der Celtic-Rock-Musiker Ola van Sander in das Ringelnatz ein. Und am Sonntag gibt es Theater in der Kleinen Komödie.