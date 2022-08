Am Donnerstag eröffnete der Kunsthandwerkermarkt auf dem Rostocker Universitätsplatz. Noch bis Sonnabend können Besucher das Markttreiben genießen. FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down Markttreiben in Rostock Kunsthandwerker präsentieren ihre Waren mit Liebe zum Detail Von Caroline Bothe | 04.08.2022, 18:17 Uhr

Am Donnerstag startete der Kunsthandwerkermarkt auf dem Universitätsplatz. Viele künstlerische Aussteller bieten dort in den kommenden Tagen ihre in Handarbeit hergestellten Waren an.