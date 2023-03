Der Facharzt für Nervenheilkunde, Dr. Merten Schulz, freut sich, dass der Frauentag jetzt ein Feiertag ist. Einerseits, weil er die Geste für Frauen für überfällig hält und andererseits, weil er da Geburtstag hat und davon profitiert. Foto: Maria Pistor up-down up-down Rostock Frauentag ist erstmals Feiertag - das freut die „Geburtstagskinder“ Von Maria Pistor | 06.03.2023, 14:54 Uhr

In Berlin war der 8. März als Internationaler Frauentag schon 2019 zu einem Feiertag erklärt. In diesem Jahr ist das auch in Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Neben den Frauen freuen sich noch alle, die an diesem Tag Geburtstag haben.