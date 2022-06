Das diesjährige Stadtteilfest in Rostock-Schmarl wird unter anderem von Michael Berger (v. r.), Peter Neumann, Isolde Schmidt, Ronald Piechulek und Claudia Nielebock organisiert. FOTO: Nicolas Bahr Rostock Organisatoren präsentieren Programm für Stadtteilfest in Schmarl-Dorf Von Nicolas Bahr | 14.06.2022, 17:24 Uhr

Am Sonnabend ist es wieder so weit – Rostock-Schmarl feiert nach der Corona-Zwangspause sein Stadtteilfest. In diesem Jahr werden an einem ganz besonderen Ort Aktivitäten für die ganze Familie geboten.