Heinrich Prophet, Vorstandsvorsitzender des Volksbunds Rostock, verurteilte anlässlich des Volkstrauertages den Einmarsch von Russland in der Ukraine. Gedenken zum Volkstrauertag Rostocker mahnen zum Frieden in der Ukraine Von Nicolas Bahr | 13.11.2022, 17:14 Uhr

100 Jahre Volkstrauertag – zum Gedenken an Kriegs- und Gewaltopfer in aller Welt versammelten sich am Sonntag dutzende Rostocker auf dem Neuen Friedhof. Bestimmendes Thema der Veranstaltung war der Krieg in der Ukraine.