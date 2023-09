Am späten Mittwochabend verlor ein Autofahrer auf der A20 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 27-Jährige fuhr nahe der Anschlussstelle Bad Doberan im dortigen Baustellenbereich in die rechte Schutzplanke. Daraufhin prallte er in die Gleitschutzwand und kam anschließend quer über beide Fahrstreifen zum Stehen. Die Ursache für den Unfall ist bisher unbekannt.

A20 musste voll gesperrt werden

Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Rostocker Uniklinikum gebracht. Die A20 wurde zwischen den Anschlussstellen Bad Doberan und Kröpelin in Richtung Lübeck für etwa zwei Stunden gesperrt. Wegen nötiger Reparaturarbeiten musste auch die Gegenfahrbahn für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.