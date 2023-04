Am Montag, 17. April, sollen die Arbeiten zur Sanierung der Straße Alt Sievershagen in der Gemeinde Lambrechtshagen beginnen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Abschnittsweise Vollsperrungen Bauarbeiten für Erneuerung der Straße Alt Sievershagen beginnen Von Antje Kindler | 13.04.2023, 14:48 Uhr

Am 17. April startet die mehrmonatige Sanierung der Straße in der Gemeinde Lambrechtshagen. Zudem soll die Straße weiter verkehrsberuhigt werden. Was geplant ist.