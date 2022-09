Der Glasofen in dem kleinen Kunsthandwerkerbetrieb muss die ganze Saison über 1160 Grad heiß sein. Geheizt wird mit Gas. Das können sich die Glasmacher um Regina Kaufmann nicht mehr leisten. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Wegen hoher Energiekosten Glasmacher aus Glashagen müssen ihren Betrieb einstellen Von Malte Fuchs | 13.09.2022, 18:05 Uhr

Es ist das Ende einer 28-jährigen Geschichte: In Glashagen bleibt der sonst über 1000 Grad heiße Ofen wegen hoher Energiekosten ab Oktober kalt. Wie die Künstlerin weitermachen will und was die Industrie- und Handelskammern fordern.