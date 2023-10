Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum 4. Oktober gewaltsam in zwei Tankstellen in Neubukow und Bastorf eingebrochen sind, kam es in der Nacht zum 5. Oktober zu einem weiteren so genannten Blitzeinbruch in eine Tankstelle in Kröpelin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen 2.30 und 3 Uhr erneut mit einem Auto gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle in der Rostocker Straße in Kröpelin. Sie entwendeten sämtliche Tabakwaren. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Die Auswertung der Videoüberwachungsanlage stehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus, informierte die Polizeiinspektion Güstrow. Erneut bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wer hat in der besagten Nacht zwischen 2.30 und 3.30 Uhr Beobachtungen gemacht oder kann möglicherweise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen in Kröpelin geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der 0381/49161616, jeder andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen