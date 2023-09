Gäste vorübergehend evakuiert Explosion in Kühlungsborner 4-Sterne-Superior-Hotel Von dpa | 10.09.2023, 17:20 Uhr Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Am Sonntag, 10. September, kam es zu einer Verpuffung in einem der größten Hotels des Ostseebades. Die Gäste wurden in Freie evakuiert.