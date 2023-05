Komplett abgebrannt ist die Finnhütte in Elmenhorst. Es rückten unter anderem die Kameraden aus Nienhagen, Elmenhorst und von der Berufsfeuerwehr Rostock an. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr Finnhütte in Elmenhorst brennt lichterloh Von Stefan Tretropp | 25.05.2023, 15:54 Uhr

Bei Dacharbeiten ist am Donnerstag eine Finnhütte in Elmenhorst in Brand geraten. Die Feuerwehren waren gefordert.