Auf der Bundesstraße 105 in Rövershagen im Landkreis Rostock hat sich am Sonntagnachmittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Beim frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden insgesamt fünf Insassen zum Teil schwer verletzt. Unter den Unfallopfern befinden sich auch zwei Kinder.

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 14.15 Uhr. Nach bisherigem Erkenntnisstand war ein Vater mit seinen zwei Kindern in einem Volvo auf der B 105 unterwegs und hatte gerade den Ortseingang von Rövershagen passiert. Aus noch nicht bekannten Gründen geriet der Volvo-Fahrer nach links in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. In diesem Wagen, einem Suzuki, befand sich ein Rentnerehepaar, beide um die 80 Jahre alt.

B105 war in beide Richtungen gesperrt

Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass der Suzuki von der Fahrbahn geschleudert wurde und auf einem an der Bundesstraße angrenzenden Parkplatz landete. Kurz nach dem Unglück kamen zahlreiche Rettungswagen, Notärzte, die Polizei und die Feuerwehr zum Einsatz. Zudem landete an der Unfallstelle ein Rettungshubschrauber, die B 105 musste in beide Richtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Während dem Vater und seinen beiden Kindern aus dem Volvo schnell geholfen werden konnte und diese auch relativ glimpflich davonkamen, sah es für das Rentnerehepaar schlechter aus. Die Eheleute klemmten in ihrem Wrack fest und mussten mit schwerer Technik von Feuerwehrleuten befreit werden. Dazu nahmen die Einsatzkräfte unter anderem das Wagendach ab.

Unter den Unfallopfern befinden sich auch zwei Kinder. Foto: Stefan Tretropp Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Erst nach rund 30 Minuten gelang es, beide zu befreien. Die Beifahrerin aus dem Suzuki musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, ihr Mann per Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Beide erlitten schwerste Verletzungen und sind in einem kritischen Zustand.

Der Vater und seine zwei Kinder aus dem mutmaßlichen Verursacherfahrzeug erlitten leichtere Verletzungen. Sie hatten mehrere Schutzengel an Bord. Die B 105 musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.