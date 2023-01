Die Coco Eismilchbar in Börgerende feiert am Wochenende Wiedereröffnung. Foto: Jens Kalaene up-down up-down Wiedereröffnung In Börgerende gibt es wieder leckeres Eis Von Jens Griesbach | 26.01.2023, 10:58 Uhr

Die Modernisierung ist beendet: Am Wochenende wird in die Coco Eismilchbar an der Strandpromenade in Börgerende eingeladen.