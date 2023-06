Olaf Scholz ist am Montag in Mecklenburg-Vorpommern anzutreffen. Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Verteidigung Deutschlands Scholz schaut sich Marine-Übungen in der Ostsee an Von dpa | 05.06.2023, 05:18 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Montag die Ostseeküste – und schaut sich das Marinekommando Rostock-Warnemünde an. Er will sich ein Bild von den Fähigkeiten der Deutschen Marine verschaffen.