Nun steht erstmals nach der Sommerpause wieder Kindertheater auf dem Programm des Doberaner Kornhauses. Das Theater NordNordOst präsentiert das Stück „Mia und der Müll im Meer“, das sich an Menschen ab fünf Jahren richtet. Die Robbe Rudi und die Meerjungfrau Mirabell planen ein großes Strandfest mit ihren Freunden – den Krabben, den Heringen und den Kindern am Strand. Doch als Mirabell an den Strand schwimmt, stellt sie fest, dass dieser voller Abfall ist. Auch im Meer schwimmt Plastikmüll.

Da kommt Mia, ein Mädchen, an den Strand und wirft ihr Eispapier achtlos weg. Ist sie die Umweltsünderin oder wer ist dafür verantwortlich? Und wohin kommt der ganze Abfall? Rudi, Mirabell und Mia entdecken, wohin der Müll kommt und was man tun kann, um die Umwelt zu schützen. Dabei werden die Zuschauer aktiv in das Geschehen eingebunden - aber auch der Spaß komme nicht zu kurz, so Ronald Richardt vom Kornhaus. Die Spieldauer des Stücks am Sonntag, 3. September, um 16 Uhr beträgt rund 55 Minuten. Nähere Infos und Reservierung unter Telefon 38203/622 80 und hier.