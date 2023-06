Auf dem Klostergelände findet am Wochenende der Klostermarkt statt. Foto: Dietmar Schulze up-down up-down Spiel, Spaß und guter Zweck Klostermarkt lockt nach Bad Doberan: Eintritt für Wiederaufbau des Wirtschaftsgebäudes Von Malte Fuchs | 07.06.2023, 13:42 Uhr

Am 10. und 11. Juni ist es wieder so weit: In Bad Doberan findet an dem Wochenende der Klostermarkt statt. Die Veranstalter wollen den Erlös in den Wiederaufbau eines 1979 abgebrannten Klostergebäudes stecken.