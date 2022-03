Früher Kornspeicher, heute Kulturstätte. Das Kornhaus in Bad Doberan, Klosterhof 1, ist mittlerweile Veranstaltungsort so mancher kultureller Events. So auch in den kommenden Tagen, denn bis Ende März kündigte Ronald Richardt, Sprecher des Kornhaus-Vereins, gleich drei Veranstaltungen an.