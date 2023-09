Am Sonnabend, 23. September, befuhr der 21-jährige Fahrer eines Krades gegen 12 Uhr die Landesstraße 11 aus Richtung Kröpelin kommend in Richtung Kühlungsborn. In der letzten S-Kurve, etwa zwei Kilometer vor Kühlungsborn, kam der 21-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und stürzte.

Wie André Falke, Polizeiführer vom Dienst in der Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock, mitteilte, blieb das Krad nach zirka 35 Metern liegen. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall, nach einer ersten Einschätzung vor Ort, leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung ins Uniklinikum nach Rostock gefahren. Das nicht mehr fahrbereite Krad musste geborgen werden. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 1000 Euro geschätzt.