Einen Großteil der Ausstellung in Glashagen machen Keramiken aus, die auch von Joachim Jung gestaltet wurden. Foto: Töpferei Joachim Jung

Neue Ausstellung in Glashagen Künstler zeigen futuristische Metallskulpturen, Steininstallationen und Keramik Von Antje Kindler | 16.12.2022, 15:32 Uhr

Am 17. Dezember 2022 wird in dem Kunstort Glashagen eine neue Ausstellung eröffnet, an der rund 70 Künstler beteiligt sind. Passend zur Adventszeit wird auch Weihnachtliches geboten.