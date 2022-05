Der deutsche Sänger Sebastian Hämer wird in Bargeshagen auftreten. FOTO: Sebastian Hämer Presse/JOHO Park GmbH Tag der offenen Tür im Joho-Park Musiker Sebastian Hämer kommt nach Bargeshagen Von Antje Kindler | 05.05.2022, 16:34 Uhr

Bolzarena, Fitnessstudio, Indoorspielplatz — am 7. Mai können Besucher beim Tag der offenen Tür im Joho-Park in Bargeshagen die Angebote im Freizeitpark erkunden. Auch eine Songpremiere steht an.