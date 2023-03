Beim traditionellen Frühjahrsputz wird der Müll und Unrat der sich im Winter angesammelt hat, beseitigt. Symbolfoto: dpa-Zentralbild/Peter Gercke up-down up-down Traditioneller Frühjahrsputz Niendorfer bringen ihr Dorf auf Vordermann Von Antje Kindler | 26.03.2023, 16:11 Uhr

Beim traditionellen Frühjahrsputz in der Gemeinde Papendorf griffen rund 80 Einwohner zu Mülleimer und Harke, um Unrat, Laub und Co. im Dorf zu beseitigen. An welchen Stellen besonders viel Arbeit investiert werden musste.