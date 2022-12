Alle Bewohner, darunter sieben Kinder, mussten bei Dauerfrost um minus sechs Grad und eisigem Wind fliehen. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Landkreis Rostock Reihenhaus brennt: Familien fliehen in die eisige Kälte Von dpa | 18.12.2022, 18:47 Uhr

Ein Brand hat am Sonntag mehrere Familien in Groß Bützin bei Teterow in die Flucht getrieben. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach das Feuer gegen Mittag im Dachstuhl der Reihenhaussiedlung aus. Der Strom war plötzlich ausgefallen, sodass Bewohner den Schwelbrand bemerkten.