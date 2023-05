Seit September 2022 betreiben die Brüder Philipp Koeppen (l.) und Maximilian Voß den Dorfladen Bio24 in Poppendorf. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Bio24 in Poppendorf Durchs Kochen zusammenkommen: Rostocker Brüder betreiben sozialen Dorfladen Von Nicolas Bahr | 21.05.2023, 12:13 Uhr

Mit Kochangeboten, Veranstaltungen, einem Café sowie einem kleinen Laden in Poppendorf wollen Maximilian Voß und Philipp Koeppen Einsamkeit bekämpfen. In Zukunft sollen von ihrem Konzept zahlreiche Gemeinden in MV profitieren.