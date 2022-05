Die Ostseebäder laden am Wochenende zum großen Sandburgenbau-Festival ein. FOTO: Jasmin Fernholz Sandburgenwettbewerb in Kühlungsborn und Heiligendamm Sandhelden gesucht Von Holger Kankel | 03.05.2022, 09:16 Uhr

Am Samstag, 7. Mai 2022, heißt es zum Saisonstart in vielen Ostseebädern: Buddel wer kann! Der gemeinsam mit den Ostseebädern und Erholungsorten geplante und traditionell am ersten Mai-Wochenende stattfindende Sandburgenbau-Wettbewerb ist der jährliche Saisonauftakt an der Mecklenburgischen Ostseeküste.