Bei der Ospa Städte-Challenge am 25. März sollen es die Sanitzer wie Seawolves-Profi Derick Alston Jr. machen und punkten. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Teilnehmer für Städte-Challenge gesucht Sanitzer sollen Körbe für die Jugendfeuerwehren werfen Von Antje Kindler | 22.03.2023, 13:42 Uhr

Während der 1. Basketball-Bundesliga-Partie Rostock Seawolves gegen die Würzburg Baskets am 25. März wird wieder die Ospa Städte-Challenge ausgetragen. Am Sonnabend sind dann die Sanitzer gefordert, um sich den Gewinn in Höhe von 1000 Euro zu sichern.