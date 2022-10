Am Sonntag, 23. Oktober, kam es auf der B 105 in Bad Doberan zu einem Verkehrsunfall. Foto: Carsten Rehder up-down up-down Aus Kurve geflogen Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall in Bad Doberan Von Jens Griesbach | 23.10.2022, 16:11 Uhr

Eine Kollision in der 90-Grad-Kurve am Buchenberg führte am Sonntagmittag zu zahlreichen Verletzten und einem hohen Sachschaden.