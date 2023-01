Im Juli findet erneut das jährliche Seebrückenfest in Graal-Müritz statt. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild up-down up-down Ankündigung beim Neujahrsempfang Seebrücke in Graal-Müritz soll zum 30. Jubiläum erneuert werden Von Nicolas Bahr | 13.01.2023, 16:39 Uhr

Nach zwei Jahren Pause ist der Ansturm umso größer – am Donnerstagabend fand der erste Neujahrsempfang in Graal-Müritz seit 2020 statt. Die Ortsvertreter ließen die vergangenen Jahre Revue passieren und blickten auf kommende Projekte in 2023.