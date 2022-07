Beim interaktiven Aktionstag am 31. Juli zeigen die Seenotretter, was alles zu ihren Aufgaben gehört. FOTO: DGzRS/YPScollection, Peter Neumann up-down up-down Aktionstag in Kühlungsborn Seenotretter demonstrieren Einsatz im Ernstfall Von Florian Hoese | 19.07.2022, 14:29 Uhr

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wird am 31. Juli wieder der Aktionstag der Seenotretter an Nord- und Ostsee ausgerichtet. In Kühlungsborn können Besucher die Retter in Aktion erleben. Auch die Warnemünder Station beteiligt sich.