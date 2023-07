Auf Trinkwasser aus der Leitung müssen Pastower zeitweise verzichten. Symbolfoto: dpa up-down up-down Etwa 800 Einwohner betroffen Pastowern wird tagsüber das Trinkwasser abgestellt Von Antje Kindler | 27.07.2023, 12:58 Uhr

Arbeiten am Leitungsnetz machen diesen Schritt am 31. Juli notwendig. In welchem Zeitraum die Versorgung unterbrochen wird und an wen sich Einwohner bei Fragen wenden können.