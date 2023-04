Die Sperrung der Molli-Kreuzung im Doberaner Stadtzentrum wird am Freitag aufgehoben. Doch dann wird der nächste Abschnitt der B 105 gesperrt. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Erneuerung der B105 Vollsperrungen in der Ortsdurchfahrt Bad Doberan gehen weiter Von Jens Griesbach | 12.04.2023, 15:51 Uhr

In Bad Doberan geht die Deckenerneuerung der Bundesstraße 105 in die nächste Runde. Am Freitag endet ein Bauabschnitt, bereits am Montag beginnt der nächste. Wo sich Verkehrsteilnehmer auf Sperrungen einstellen müssen.