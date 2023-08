Sturm in MV Heftige Böe lässt Windrad bei Gnoien zusammenbrechen Von Stefan Tretropp und Frank Pfaff/dpa | 08.08.2023, 09:09 Uhr | Update vor 34 Min. Das umgeknickte Windrad. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down

Der Zwischenfall ereignete sich am Montag in einem Windpark in Gnoien (Landkreis Rostock). Die L23 zwischen Jördenstorf und Gnoien war zwischenzeitlich gesperrt.