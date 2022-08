Spektakuläre Verfolgungsjagd FOTO: dpa up-down up-down Tragischer Vorfall an der Ostsee 54-Jähriger tot in den Warnemünder Dünen gefunden Von Stefan Tretropp | 05.08.2022, 21:56 Uhr

Ein 54-jähriger Mann ist am Freitagvormittag tot in den Dünen am Ostseestrand von Warnemünde gefunden worden. Die Polizei hat zwar ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, es gibt jedoch keine Hinweise auf eine Straftat.