Tribsees A20 wird in Höhe der Behelfsbrücke voll gesperrt Von Anni Hintz | 28.02.2023, 09:58 Uhr

Am 1. März kommt es zu einer Vollsperrung der A20 in beide Richtungen. Davon betroffen ist der Abschnitt in Höhe der Behelfsbrücke Tribsees.