Landkreis Rostock Auto rast ungebremst in Garagenwand: 100.000 Euro Schaden Von dpa | 21.01.2023, 10:03 Uhr

Ein 68-Jähriger ist in Broderstorf mit seinem Auto ungebremst in eine massive Garagenwand gekracht. In einer Kurve verlor der Mann am Freitag offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab.